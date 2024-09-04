Продать доллар можно в среднем по курсу 41,10 грн, евро - 45,40 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 4 сентября, вырос на 10 копеек - до 41,55 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,10 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 10 копеек и составляет 46,00 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 45,40 грн за евро.

Какой курс сегодня в обменниках Киева

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 9 копеек и составляет 41,47 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,40 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 5 копеек и составляет 45,90 грн/евро (курс продажи - 45,75 грн/евро).

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на среду, 4 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,26 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 16 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на завтра установлен на уровне 45,54 грн/евро, то есть гривна ослабилась на 8 копеек, по сравнению со вчерашним курсом.

Курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах от 40,60 до 41,70 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 40,65 до 41,60 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Вас также могут заинтересовать новости: