Эксперт отметил, что курс валют будут зависеть от событий за пределами Украины.

До 27 июля изменения на валютном рынке Украины могут быть контроверсионными. Украинцам стоит ожидать, что курс доллара будет оставаться более-менее стабильным, а курс евро продолжит "удивлять".

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН рассказал, что курс валют будут зависеть от событий за пределами Украины, а именно от ситуации на Ближнем Востоке, экономических отношений стран БРИКС и США, между Европейским Союзом и США, а также цены на нефть.

По мнению банкира, с 21 по 27 июля курс доллара будет в пределах 41,6 - 42 гривни на межбанке и 41,6 - 42,2 гривни на наличном рынке.

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Таким образом, 100 долларов в гривнях в Украине до 27 июля будут стоить 4160 – 4220 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдется в 41600 – 42200 гривень.

В то же время, по прогнозу эксперта, курс евро будет находиться в пределах 48,5 - 49,5 гривни на межбанке и 48 - 49,5 гривни на наличном рынке.

Таким образом, 100 евро в гривнях будут стоить 4800 – 4950 гривень, а 1000 евро в гривнях обойдутся в 48000 – 49500 гривень.

Курс доллара в Украине - прогноз до конца июля

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что в июле курс доллара в Украине будет зависеть от нескольких факторов.

По его прогнозу, в июле на украинском рынке курсовые допустимые и ожидаемые изменения могут происходить в коридорах 41,6-42,2 грн/долл. и 46,5-48,5 грн/евро.

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