До 27 июля изменения на валютном рынке Украины могут быть контроверсионными. Украинцам стоит ожидать, что курс доллара будет оставаться более-менее стабильным, а курс евро продолжит "удивлять".
Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН рассказал, что курс валют будут зависеть от событий за пределами Украины, а именно от ситуации на Ближнем Востоке, экономических отношений стран БРИКС и США, между Европейским Союзом и США, а также цены на нефть.
По мнению банкира, с 21 по 27 июля курс доллара будет в пределах 41,6 - 42 гривни на межбанке и 41,6 - 42,2 гривни на наличном рынке.
Таким образом, 100 долларов в гривнях в Украине до 27 июля будут стоить 4160 – 4220 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдется в 41600 – 42200 гривень.
В то же время, по прогнозу эксперта, курс евро будет находиться в пределах 48,5 - 49,5 гривни на межбанке и 48 - 49,5 гривни на наличном рынке.
Таким образом, 100 евро в гривнях будут стоить 4800 – 4950 гривень, а 1000 евро в гривнях обойдутся в 48000 – 49500 гривень.
Курс доллара в Украине - прогноз до конца июля
Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что в июле курс доллара в Украине будет зависеть от нескольких факторов.
По его прогнозу, в июле на украинском рынке курсовые допустимые и ожидаемые изменения могут происходить в коридорах 41,6-42,2 грн/долл. и 46,5-48,5 грн/евро.