Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 42,19 грн, евро - 44,25 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 23 декабря, вырос на 10 копеек и составляет 42,20 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 15 копеек и составляет 44,30 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,60 грн, евро - по курсу 43,30 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник составляет 42,19 грн. Курс евро при оплате картой сегодня вырос на 20 копеек и составляет 44,25 грн.

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В обменниках Киева курс доллара сегодня утром составил 42,30 грн/долл., а продать доллар можно за 42,20 гривни. Курс наличного евро в обменниках составляет 44,38 гривни за евро, а курс продажи - 44,15 гривни за евро.

Нацбанк установил на 23 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 41,88 гривни за доллар, то есть гривна укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс евро установлен на уровне 43,51 гривни за один евро, то есть гривна выросла на 7 копеек.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что на конец 2025 года курс доллара к гривне составит 47 - 47,5 гривни за доллар. Он напомнил, что правительство в государственный бюджет на 2025 год заложило среднегодовой курс на уровне 45 гривень за доллар.

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