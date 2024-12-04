Для минимизации вмешательства регулятора необходимо выполнить два условия.

Экономика Украины столкнулась с огромным вызовами после полномасштабного вторжения России. Национальный банк контролирует ситуацию на валютном рынке, чтобы избежать резких скачков.

"До полномасштабного вторжения Национальный банк минимально вмешивался в работу валютного рынка. Операции в большинстве своем касались либо покупки заранее определенного небольшого объема валюты для постепенного накопления международных резервов, либо проводились для сглаживания волатильности, но в значительно меньших объемах, чем сейчас", - напомнил заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук в интервью Укринформу.

По его словам, чтобы минимизировать вмешательство регулятора, то, в первую очередь, нужно сократить структурный дефицит валюты в частном секторе и избыток валюты в государственном секторе.

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"Пока об этом рано говорить, ведь даже по нашему прогнозу, несмотря на ожидаемое существенное сужение дефицита бюджета в 2026 году, он все равно будет оставаться значительным – более 10% ВВП. Также предполагаем, что объемы поддержки со стороны международных партнеров будут высокими", - подытожил Николайчук.

Гибкий курс в Украине

До полномасштабного вторжения в Украине был режим плавающего курсообразования. 24 февраля 2022 года НБУ зафиксировал обменный курс гривны к доллару на уровне 29,25 грн/долл., впоследствии, в июле 2022 года, ослабил курс до 36,57 грн/долл.

С 3 октября 2023 года Нацбанк ввел гибкий курс. Управляемая гибкость курса отличается от режима плавающего курсообразования.

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