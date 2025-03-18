В то же время доллар достиг двухнедельного максимума по отношению к иене.

Евро во вторник, 18 марта, достиг самого высокого уровня по отношению к доллару более чем за пять месяцев. На это повлияло ожидание, что парламент Германии проголосует за масштабное увеличение заимствований, которое может ускорить рост крупнейшей экономики ЕС и всего региона.

Издание Reuters пишет, что в то же время доллар достиг двухнедельного максимума по отношению к иене, потому что инвесторы ожидают результатов заседаний Федеральной резервной системы и Банка Японии.

Рынок также будет следить за развитием событий вокруг возможного мирного соглашения между Россией и Украиной, что положительно повлияет на евро.

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Курс евро вырос на 0,25% до 1,0945 доллара - самого высокого уровня с 10 октября 2024 года, когда валюта достигла отметки 1,0954 доллара.

"Перспектива увеличения дефицита в Европе привела к росту доходности европейских суверенных фондов в этом месяце и притоку средств в евро и британском фунте", - сказал Тьерри Визман, стратег по глобальным валютам и ставкам в Macquarie.

Опасения, что агрессивная политика президента США Дональда Трампа может спровоцировать более широкое замедление экономического роста, ослабили доллар.

Курс доллара в Украине 18 марта

НБУ установил на 18 марта официальный курс доллара к гривне на уровне 41,44 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 7 копеек. Официальный курс евро установлен на уровне 45,16 гривни за один евро, то есть гривня выросла также на 7 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

При этом в обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 41,65 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,50 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 45,50 грн/евро, а курс продажи - 45,28 грн/евро.

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