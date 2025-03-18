Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,84 грн, евро - 45,87 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 18 марта, подорожал на 1 копейку и составляет 41,70 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 15 копеек и составляет 45,65 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,10 гривни, а евро - по курсу 44,65 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник не изменился и составляет 41,84 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 18 марта, подорожал до 45,87 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 18 марта официальный курс доллара к гривне на уровне 41,44 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 7 копеек. Официальный курс евро на вторник установлен на уровне 45,16 гривни за один евро, то есть гривна выросла также на 7 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 41,65 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,50 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 45,50 грн/евро, а курс продажи - 45,28 грн/евро.

При этом аналитики инвестгруппы ICU отметили, что динамика курса в течение прошлой недели демонстрирует, что НБУ постепенно увеличивает колебания курса гривны и может перейти к его дальнейшему ослаблению.

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