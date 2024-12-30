Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 42,19 грн, евро - 44,25 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 30 декабря, вырос на 5 копеек и составляет 42,25 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 44,35 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,65 грн, евро - по курсу 43,35 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник составляет 42,19 грн. Курс евро при оплате картой сегодня вырос на 20 копеек и составляет 44,25 грн.

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Нацбанк установил на 30 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 41,94 грн/долл., то есть гривня ослабла на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал УНИАН, что курс доллара к гривне в течение 2025 года будет колебаться с периодами роста и снижения, однако постепенно гривня может ослабиться до уровня в 46-47 грн/долл.

Глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук сообщал, что в течение 2025 года ослабление гривны будет не более 10-12%. Он отметил, что желание НБУ ослаблять гривню в ближайшие месяцы будет минимальным. По его прогнозу, в конце следующего года стоит ожидать курс на уровне 45,7 гривни за доллар.

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