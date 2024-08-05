Курс гривны к евро установлен на уровне 45,15 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 6 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,20 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 3 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта, в свою очередь, резко подешевела. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на вторник установлен на уровне 45,15 грн/евро, то есть гривна ослабла сразу на 50 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,16/41,19 грн/долл., евро - 45,23/45,24 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в "ПриватБанке" в понедельник, 5 августа, не изменился и составляет 41,50 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня вырос на 40 копеек и составляет 45,40 грн за евро.

Экономист Dragon Capital и участница наблюдательного совета Центра экономической стратегии Елена Белан сообщила, что по состоянию на конец 2024 года можно ожидать курс доллара на уровне 42 грн/долл. По ее словам, сейчас, учитывая то, что НБУ видит причины для более быстрой девальвации, курс может быть и немного выше.

По прогнозу директора департамента казначейских операций Unex Bank Анны Золотько, в целом в августе ситуация на валютном рынке должна складываться в пользу гривны.

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