Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 40,98 грн, евро – 44,44 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 10 июля, не изменился и составляет 41,00 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня также неизменен и составляет 44,50 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,40 грн, евро – по курсу 43,50 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня неизменен и составляет 40,98 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подешевел на 20 копеек – до 44,44 грн.

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Курс валют в Украине – последние новости

В валютных обменниках Киева доллар подешевел на 5 копеек и составляет 40,96 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,87 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 7 копеек и составляет 44,48 грн/евро (курс продажи – 44,31 грн/евро).

Национальный банк Украины установил на среду, 10 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,77 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Это стало очередным историческим максимумом официального курса американской валюты по отношению к гривне.

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