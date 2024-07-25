В Нацбанке ожидают роста продажи валюты из-за увеличения нового урожая.

Ослабление курса гривны, которое наблюдалось последние месяцы, было обусловлено увеличением спроса на валюту, сейчас ожидается стабилизация ситуации.

"Мы наблюдали в течение двух месяцев ослабление курса гривни и, прежде всего, оно было обусловлено расширением чистого спроса. Что способствовало этому: прежде всего, рост бюджетных расходов, который мы наблюдаем, и часть этих расходов материализуется в дополнительном спросе на валюту. Также, безусловно, влияние имела валютная либерализация - это достаточно большой пакет, который мы реализовали в мае", - сообщил заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий во время брифинга.

По его словам, рядом с увеличением спроса наблюдалось и уменьшение предложения валюты - прежде всего, речь идет об аграрном секторе, где исчерпался эффект урожая прошлого года.

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"Мы эту ситуацию держали под контролем, анализировали, что происходит, и принимали тактические меры по изменению определенных подходов к интервенциям. Соответственно, в течение последних дней что мы наблюдаем? Мы начали эту неделю с официальным курсом 41,49 грн/долл., на сегодня справочный курс на уровне 41,18. То есть наши меры были направлены на восстановление устойчивости валютного рынка, у нас есть достаточный арсенал и мы будем дальше так работать", - подчеркнул Гелетий.

Он сообщил, что в Нацбанке ожидают роста продажи валюты из-за увеличения нового урожая. Также этому должен способствовать экспорт товара через имеющийся морской коридор, а также поступление международной помощи, что будет способствовать наращиванию золотовалютных резервов.

"Колебания мы будем обеспечивать умеренные, то есть наша задача, чтобы гривна колебалась, согласно нашему стратегическому видению, в обе стороны, что мы и наблюдаем", - резюмировал заместитель председателя НБУ.

В свою очередь, глава Нацбанка Андрей Пышный отметил, что на рынок возвращается волатильность, ради чего и был введен режим управляемой гибкости валютного курса.

"Однако я в очередной раз наблюдаю, как реагируют на волатильность заголовки. Девальвация - я всегда это говорю - это просто "рок-звезда", а стабилизация всегда остается без внимания, она не имеет кликбейт-эффекта, и это, по моему мнению, создает дополнительное психологическое давление. Ведь когда происходит определенная волатильность и курс девальвирует, заголовки пестрят. Когда ситуация меняется и на рынок возвращается стабильность... это остается без внимания. Все это добавляет динамики и без того сложному психологическому давлению и восприятию ситуации", - сказал он.

Пышный выразил уверенность, что уже в ближайшее время ситуация на валютном рынке стабилизируется, по крайней мере НБУ "сделает все от него зависящее, чтобы сбалансировать ожидания".

Курс валют в Украине - последние новости

Наличный курс доллара в банках Украины в четверг, 25 июля, снизился на 10 копеек и составляет 41,65 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 20 копеек и составляет 45,35 грн за евро.

Курс доллара в "ПриватБанке" в четверг, 25 июля, снизился на 12 копеек и составляет 41,58 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подешевел на 35 копеек и составляет 45,30 грн за евро.

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