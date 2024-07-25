Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,49 грн, евро - 45,25 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 25 июля, снизился на 12 копеек и составляет 41,58 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подешевел на 35 копеек и составляет 45,30 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,98 грн, евро - по курсу 44,30 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" снизился на 18 копеек и составляет 41,49 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подешевел на 21 копейку - до 45,25 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня снизился на 9 копеек и составляет 41,58 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,45 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня подешевел на 19 копеек и составляет 45,27 грн/евро (курс продажи - 45,05 грн/евро).

Национальный банк Украины установил на четверг, 25 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,22 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на четверг установлен на уровне 44,70 грн/евро, то есть гривна выросла на 7 копеек.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин рассказал, что сейчас Украина находится в режиме управляемой гибкости, и это будет определять, каким будет курс в конце лета.

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