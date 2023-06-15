Американскую валюту в "Приватбанке" можно продать по курсу 36,75 грн/долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" 15 июня подорожал на 3 копейки - до 37,25 грн за доллар. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 40,65 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро увеличился на 25 копеек - до 40,65 грн/евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,75 грн/долл., евро-39,65 грн/евро.

Курс доллара в Украине - сколько стоит доллар в обменниках

Как писал УНИАН, наличный курс гривны к доллару в банковских обменниках Киева 15 июня ослабился на 10 копеек - до 37,40 грн/долл. Относительно евро курс гривны ослабился также на 10 копеек и составляет 40,65 грн/евро.

Курс доллара в Украине - прогноз до конца года

Как сообщал УНИАН, курс доллара в Украине до конца 2023 года может не перевались за 40 грн/долл., как прогнозировалось ранее. Как рассказал соучредитель инвесткомпании ICU Константин Стеценко, на это влияет большой объем международной помощи, которую получает страна от западных союзников.

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