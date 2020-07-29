Кабмин утвердил обновленный макропрогноз до 2023 года

Уровень инфляции в декабре 2021 года составит 7,3% по сравнению с декабрем 2020 года...

Кабинет министров на заседании в среду, 29 июля, утвердил обновленный макроэкономический прогноз на ближайшие три года.

Так, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует, что в 2021 году рост валового внутреннего продукта Украины составит 4,6%, а в 2022 и 2023 годах – 4,3 и 4,7% соответственно.

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Инфляция

В прогнозе указывается, что уровень инфляции в декабре 2021 года составит 7,3% по сравнению с декабрем 2020 года. В среднем по сравнению с 2020 годом уровень инфляции в 2021 году прогнозируется на уровне 8,1%.

Уровень инфляции в декабре 2022 года составит 6,2% по сравнению с декабрем 2021 года. В среднем по сравнению с 2021 годом уровень инфляции в 2022 году прогнозируется на уровне 6,7%.

Уровень инфляции в декабре 2023 года составит 5,3% по сравнению с декабрем 2022 года. В среднем по сравнению с 2022 годом уровень инфляции в 2023 году прогнозируется на уровне 6%.

Зарплата

Среднемесячная зарплата в Украине в 2021 году должна составить 13632 грн, в 2022 и 2023 годах – 15414 и 17169 грн соответственно.

Безработица

Уровень безработицы для населения возрастом от 15 до 70 лет прогнозируется на уровне 9,2% в 2021 году, 8,5% в 2022 году и 8% в 2023-м.

Товарооборот

Экспорт украинских товаров в 2021 году прогнозируется на уровне 60,175 млрд долл., в 2022-м – 64,018 млрд долл., в 2023-м – 69,284 млрд долл.

При этом импорт в 2021, 2022 и 2023 годах составит соответственно 70,591, 77,661 и 86,28 млрд долл.

Соответственно, дефицит торгового баланса составит 10,416 млрд долл. в 2021 году, 13,643 млрд долл. – в 2022 году, 16,996 млрд долл. – в 2023-м.

Проект постановления был принят с условием доработки в течение трех дней.

Хронология событий

Осенью 2019 года Минэкономики опубликовало макропрогноз на 2020-2022 годы, в котором средний валютный курс на 2020 год предполагался на уровне 27 гривень за доллар.

29 марта 2020 года Кабинет министров Украины утвердил обновленный макроэкономический прогноз, предусматривающий, что среднегодовой курс национальной валюты в 2020 году составит 29,5 гривни за доллар США.

Обновленный макропрогноз предусматривал падение в 2020 году валового внутреннего продукта на 3,9%, рост инфляции с 5,6 до 8,7%; среднемесячную зарплату 11 тыс. грн, которая с учетом инфляции фактически не изменится по сравнению с 2019 годом; безработицу на уровне 9,4%, что на 1,3% больше, чем в предыдущем прогнозе.

29 июля 2020 года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в обновленном макропрогнозе на ближайшие три года прогнозировало рост валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на 4,6%, а в 2022 и 2023 годах – на 4,3 и 4,7% соответственно.

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