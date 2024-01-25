Продать доллар можно в среднем по курсу 37,60 грн, евро – 41,00 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 25 января, вырос на 5 копеек – до 38,20 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 37,60 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня также подорожал на 5 копеек и составляет 41,75 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 41,00 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня при этом подорожал на 5 копеек – до 38,25 грн/доллар (продать доллар можно за 38,17 грн). Курс евро в обменниках подорожал на 20 копеек, до 41,90 грн/евро (курс продажи – 41,70 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на четверг, 25 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 37,53 грн/долл. Таким образом, гривня ослабла на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на четверг установлен на уровне 40,88 грн/евро, то есть гривня ослабла на 19 копеек по сравнению со вчерашним курсом.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" вчера, 24 января, подешевел на 5 копеек – до 38,00 грн за доллар (с 38,05 грн во вторник). Курс евро в финучреждении тогда же не изменился и составил 41,70 грн за евро.

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