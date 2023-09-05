Курс доллара на карточные расчеты у "ПриватБанка" составляет 37,67 грн, евро - 41,15 грн.

Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 5 сентября, ослаб на 10 копеек - до 37,65 грн за доллар.

Курс наличного евро в финучреждении ослаб на 5 копеек и составляет 41,15 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,05 грн, евро - по курсу 40,15 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 37,45 грн, евро - 41,15 грн.

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Курс валют в Украине

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках сегодня, 5 сентября, укрепился на 10 копеек – до 38,00 грн за доллар. Согласно обнародованным данным банков, относительно евро курс гривны укрепился на 20 копеек и составил 41,30 грн за евро.

С 29 августа украинцы получили возможность покупать валюту онлайн – Нацбанк впервые с начала полномасштабной войны разрешил населению покупать безналичную валюту, но в пределах 50 тысяч гривень в месяц в одном банке. Также регулятор увеличил вдвое лимит на покупку иностранной валюты с последующим размещением на депозит от трех месяцев – со 100 тысяч до 200 тысяч гривень.

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