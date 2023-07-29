Курс евро сегодня составляет 41,95 грн/евро.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" сегодня, 29 июля, подешевел на 10 копеек – до 37,55 грн за доллар. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,95 грн/долл., евро - 40,95 грн/евро.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 41,95 грн/евро. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 41,84 грн.

Что происходит с курсом

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках сегодня, 29 июля, ослабился на 10 копеек – до 37,80 грн/долл. Относительно евро курс гривни укрепился на 5 копеек - до 41,95 грн/евро.

Видео дня

По прогнозу начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, в конце июля и начале августа ситуация на наличном валютном рынке коренным образом не изменится, однако рынок уже находится в предвкушении осенних изменений.

По словам эксперта, речь идет об уже анонсированном пересмотре учетной ставки (которая может сократиться с имеющихся 25% на 1-2 п. п.), а также дальнейшей либерализации рынка (в частности это касается о возвращении к инфляционному таргетированию и плавающему курсу валют).

Вас также могут заинтересовать новости: