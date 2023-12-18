Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 37,45 грн, евро – 41,15 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 18 декабря, остался на уровне предыдущего показателя – 37,45 грн за доллар.

Курс евро в финучреждении подешевел на 5 копеек и составляет 41,00 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,95 грн, евро – по курсу 40,00 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанка" неизменен и составляет 37,45 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подешевел на 17 копеек – до 41,15 грн.

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Курс валют в Украине – последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 18 декабря, подешевел на 5 копеек – до 37,60 грн за доллар в среднем.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 41,15 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня остался на прежнем уровне – 37,55 грн/долл. (продать доллар можно за 37,49 грн). Курс евро в обменниках подешевел на 9 копеек, до 40,99 грн/евро (курс продажи – 40,80 грн/евро).

На этой неделе, 18-24 декабря, ситуация на валютном рынке будет оставаться достаточно прогнозируемой и предсказуемой, а курсовой коридор составит 36,8-37,8 грн/долл. и 39-41 грн / евро, прогнозировал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

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