Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 38,46 грн, евро – 41,67 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 1 марта, снизился на 15 копеек – до 38,45 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 41,90 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,85 грн, евро – по курсу 40,90 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не менялся и составляет 38,46 грн. Курс евро при оплате картой сегодня снизился на 17 копеек – до 41,67 грн.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 1 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 38,05 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 16 копеек, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на пятницу установлен на уровне 41,20 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 10 копеек, по сравнению со вчерашним курсом.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 5 копеек – до 38,50 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 38,38 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 9 копеек и составляет 41,84 грн/евро (курс продажи – 41,69 грн/евро).

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