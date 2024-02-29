Курс гривны к евро установлен на уровне 41,20 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 1 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 38,05 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 16 копеек, по сравнению с сегодняшним показателем.

Относительно евро национальная валюта также усилилась. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 41,20 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 10 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 38,03/38,05 грн/долл., евро - 41,25/41,26 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на четверг, 29 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 38,21 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 21 копейку, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на четверг установлен на уровне 41,30 грн/евро, то есть гривна укрепилась сразу на 42 копейки, по сравнению со вчерашним курсом.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщил, что с 4 по 10 марта курсовые колебания на наличном валютном рынке будут в пределах 38-39,9 грн/долл. и 41-43 грн/евро. Он подчеркнул, что сейчас отсутствуют факторы, которые могли бы повлиять на рынок, спровоцировав "безумный" рост или падение курсовых показателей.

Вас также могут заинтересовать новости: