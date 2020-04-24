"Провокация": экс-министр времен Януковича впервые прокомментировал информацию о назначении в Минфин – СМИ

Ранее сообщалось, что Василий Цушко претендует на пост заместителя министра финансов.

Василий Цушко лаконично прокомментировал информацию о своем возможном назначении заместителем министра финансов и главой Государственной таможенной службы.

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Василий Цушко назвал провокацией информацию о том, что он претендует на должность заместителя министра финансов. Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на ответ экс-чиновника в Telegram.

«Провокация😊», — ответил Цушко на вопрос о возможности его назначения в Минфин.

Журналисты отмечают, что Цушко не ответил ни на один уточняющий вопрос и стал доступен для комментариев только к концу дня пятницы, 24 апреля, хотя новость о неожиданных карьерных перспективах Цушко появилась еще утром.

Ранее сообщалось, что Василий Цушко претендует на пост заместителя министра финансов.