Трейдер Михаэль ван де Поппе обнаружил токен, который в ближайшей перспективе может подорожать более чем в три раза.

Один из самых известных криптовалютных трейдеров Михаэль ван де Поппе, имеющий в твиттере более полумиллиона подписчиков, уверен, что в ближайшее время одна из криптовалют войдет в новый восходящий тренд.

В ближайшей перспективе токен AAVE может вырасти в цене на 150% с текущих уровней, утверждает аналитик.

Трейдер акцентировал внимание на мощных показателях поддержки, который уже продолжительное время не дают цене альткоина упасть ниже $160. По мнению ван де Поппе, ранее в этом месяце AAVE в очередной раз оттолкнулся от поддержки и наконец готов к обновлению исторического максимума. Цена альткоина способна превысить $700 (рост почти в три раза), спрогнозировал трейдер.

На 14:00 по местному времени 28 декабря AAVE торгуется на уровне $283 за монету, а его капитализация увеличилась до $3,7 млрд, по данным CoinGecko.

Aave – ведущая цифровая валюта, функционирующая на базе блокчейна Ethereum ("эфир" в простонародье). Это криптоплатформа кредитования и заимствования, которая позволяет пользователям получать проценты по их криптоактивам, а также предлагает им быстрые и простые займы.

Читайте также$100, $200 или $400 тысяч: эксперты рассказали, чего ждать от биткоина в 2022 годуРанее другой известный криптотрейдер Николас Мертен рассказал, в какую криптовалюту выгодно вложиться в 2022 году. Новыми фаворитами трейдеров станут токены, которые создают или используют в метавселенных, поэтому лучше следить за индексом Metaverse Index (MVI) – уже несколько месяцев он демонстрирует более высокую рентабельность, нежели тот же Ethereum.

Упоминалось также, какие криптовалюты исчерпали потенциал роста, а также монеты, способные подорожать в краткосрочной перспективе.

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