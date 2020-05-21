Около 60 миллионов человек в мире могут оказаться за чертой крайней бедности – Всемирный банк

Согласно методологии Всемирного банка, крайней бедностью считается ежедневный доход ниже 1,9 долл.

Около 60 млн человек в мире могут оказаться за чертой крайней бедности (показатель ниже ежедневного дохода в 1,9 долл.) в связи с коронакризисом.

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Об этом сообщила пресс-служба Всемирного банка со ссылкой на президента организации Дэвида Малпасса.

«Пандемия и полная остановка развитых экономик может привести к тому, что около 60 млн человек окажутся за чертой крайней бедности, тем самым нивелировав достижения последних лет в преодолении проблемы бедности», - сказал он.

Также пресс-служба сообщила, что с целью недопущения этого Всемирный банк выделит около 160 млрд долл. финансовой помощи для 100 стран, в которых проживает около 70% населения мира.

Как сообщал УНИАН, согласно прогнозу Детского фонда ЮНИСЕФ, количество бедных в Украине может возрасти на более чем 9 млн человек, из которых почти 2 млн детей.