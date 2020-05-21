Около 60 миллионов человек в мире могут оказаться за чертой крайней бедности – Всемирный банк
Около 60 млн человек в мире могут оказаться за чертой крайней бедности (показатель ниже ежедневного дохода в 1,9 долл.) в связи с коронакризисом.
Читайте такжеЗеленский: зарплата в 5-6 тысяч гривень — это не бедность
Об этом сообщила пресс-служба Всемирного банка со ссылкой на президента организации Дэвида Малпасса.
«Пандемия и полная остановка развитых экономик может привести к тому, что около 60 млн человек окажутся за чертой крайней бедности, тем самым нивелировав достижения последних лет в преодолении проблемы бедности», - сказал он.
Также пресс-служба сообщила, что с целью недопущения этого Всемирный банк выделит около 160 млрд долл. финансовой помощи для 100 стран, в которых проживает около 70% населения мира.
Как сообщал УНИАН, согласно прогнозу Детского фонда ЮНИСЕФ, количество бедных в Украине может возрасти на более чем 9 млн человек, из которых почти 2 млн детей.