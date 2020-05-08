Лекарство не должно быть хуже болезни: глава НБУ выступает против идеи «включить печатный станок»

По словам Смолия, неконтролируемая печать денег для финансирования госрасходов в Украине всегда заканчивалась катастрофическими последствиями для экономики.

Глава Национального банка Украины Яков Смолий предостерег власть от идеи покрыть финансирование части государственных расходов за счет неконтролируемой печати гривни, о чем он заявил во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

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«Безусловно, как и остальным странам, Украине необходимы масштабные расходы на борьбу с коронавирусом и поддержку экономики. Однако лекарство не должно быть хуже болезни. Вспомните украинскую историю. Неконтролируемая печать денег для финансирования государственных расходов у нас всегда заканчивалась катастрофическими последствиями для экономики. Можно, конечно, всех сделать миллионерами, но эти миллионы уже ничего не будут стоить», - сказал он.

По его словам, сейчас Украине необходимо завершить переговоры с Международным валютным фондом, а также получить дешевые кредиты от других финансовых учреждений.

Как сообщал УНИАН, ранее Верховная Рада внесла «антикризисные» изменения в государственный бюджет на текущий год, увеличив его дефицит почти в три раза - до 298,4 миллиарда гривень.