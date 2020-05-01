Нацбанк дал прогноз по падению ВВП во втором квартале этого года

Снижение украинского ВВП объясняется негативным влиянием пандемии коронавируса.

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует, что в течение второго квартала этого года ВВП в Украине снизится на 11%.

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Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ за апрель 2020 года. «Негативное влияние пандемии на украинскую экономику будет относительно краткосрочным, но достаточно мощным. Карантинные меры уже уменьшили деловую активность, потребление и занятость населения. Сокращение глобального спроса также ограничивает экспортные возможности страны. Влияние этих факторов на экономику ощутимо скажется на протяжении II квартала этого года (ВВП снизится на 11% г/г)», - заявляют в Нацбанке.

«Однако после снятия основных ограничений как в Украине, так и в мире, ожидается в конце второго квартала, что экономика начнет восстанавливаться V-образно. Этому будет способствовать также мягкая фискальная и монетарная политика. Увеличение правительством бюджетных расходов на преодоление кризиса и меры НБУ по поддержке заемщиков и кредитованию бизнеса позволят уменьшить негативное влияние пандемии на экономику», - заявляет регулятор.