После конфискации изъятой продукции Служба безопасности будет инициировать передачу технологических составляющих в пользу производства вооружений для ВСУ.

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции относительно передачи в доход Украины продукции российского предприятия ПАО "Роствертол".

Как сообщил пресс-центр СБУ, речь идет о партии комплектующих для систем управления боевыми вертолетами, которую один из львовских заводов изготовил для ростовской компании по контракту от 2011 года.

Отмечается, что общая стоимость изъятой продукции составляет почти 5,5 млн долларов.

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"Известно, что ПАО "Роствертол" является одним из ключевых предприятий военно-промышленного комплекса РФ, которое производит вертолеты для оккупационных группировок. Российская компания надеялась получить свой заказ с украинского завода еще в 2014 году, до начала вторжения страны-агрессора. Однако, контрразведчики СБУ заблокировали передачу вертолетных комплектующих в РФ", - говорится в сообщении.

После конфискации изъятой продукции Служба безопасности будет инициировать передачу технологических составляющих в пользу производства вооружений для ВСУ.

Задержание предателей в Украине - последние новости

На Николаевщине нейтрализовали еще одну российскую агентурную сеть. В ее состав входило 13 местных жителей, работавших на ФСБ.

Злоумышленники собирали разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории Южного региона. Также они корректировали воздушные атаки РФ по жилой и социальной инфраструктуре областного центра.

Именно по их наведению российские оккупанты ударили из зенитно-ракетного комплекса С-300 по многоэтажному дому в Николаеве осенью 2022 года. Тогда в результате вражеского обстрела погибли 7 мирных жителей, в том числе несовершеннолетний ребенок.

Установлено, что координаты украинских объектов российские информаторы передавали в ФСБ через "связного". Им оказался прокремлевский блогер Сергей Лебедев (более известный под псевдонимом "лохматый").

По имеющимся данным, он работает на российскую спецслужбу как "внештатный корреспондент" Московского информагентства "РИА-Новости" и скрывается во временно оккупированном Донецке.

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