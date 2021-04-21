Комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку допустила к обращению на территории Украины казначейских облигаций правительства США / U.S. Treasury notes.
Об этом говорится в сообщении НКЦБФ.
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Также допуск к обращению в Украине получили следующие иностранные ценные бумаги:
облигации SSB NO. 1 PLC;
акции инвестиционного биржевого фонда иностранного эмитента iShares Asia 50 ETF;
акции инвестиционного биржевого фонда иностранного эмитента Vaneck Vectors Gold Miners ETF.
Ценные бумаги иностранного эмитента допускаются к обращению на территории Украины на фондовых биржах и внебиржевом рынке.
Сейчас к обращению на отечественном рынке капитала допущено 34 ценных бумаги иностранных эмитентов.
Что этому предшествовало
Ранее Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку допустила к обращению в Украине еврооблигации Румынии (ISIN US77586ТАD81) с погашением в январе 2024 года и текущей доходностью около 0,8%.
16 апреля 2021 года украинская биржа ПФТС начала торговать акциями американских техногигантов.
Что такое ПФТС
Фондовая биржа ПФТС с 1997 года осуществляет профессиональную деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг Украины на основании лицензии, выданной Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.
Биржа ПФТС является одним из крупнейших организаторов торговли на рынке ценных бумаг Украины и поддерживает межрегиональную систему электронных торгов ценными бумагами в режиме реального времени.
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