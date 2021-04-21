Нацкомиссия по ценным бумагам приняла решение о допуске иностранных ценных бумаг к обращению на территории Украины.

Комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку допустила к обращению на территории Украины казначейских облигаций правительства США / U.S. Treasury notes.

Об этом говорится в сообщении НКЦБФ.

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Также допуск к обращению в Украине получили следующие иностранные ценные бумаги:

облигации SSB NO. 1 PLC;

акции инвестиционного биржевого фонда иностранного эмитента iShares Asia 50 ETF;

акции инвестиционного биржевого фонда иностранного эмитента Vaneck Vectors Gold Miners ETF.

Ценные бумаги иностранного эмитента допускаются к обращению на территории Украины на фондовых биржах и внебиржевом рынке.

Сейчас к обращению на отечественном рынке капитала допущено 34 ценных бумаги иностранных эмитентов.

Что этому предшествовало

Ранее Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку допустила к обращению в Украине еврооблигации Румынии (ISIN US77586ТАD81) с погашением в январе 2024 года и текущей доходностью около 0,8%.

16 апреля 2021 года украинская биржа ПФТС начала торговать акциями американских техногигантов.

Что такое ПФТС

Фондовая биржа ПФТС с 1997 года осуществляет профессиональную деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг Украины на основании лицензии, выданной Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

Биржа ПФТС является одним из крупнейших организаторов торговли на рынке ценных бумаг Украины и поддерживает межрегиональную систему электронных торгов ценными бумагами в режиме реального времени.

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Автор: Елена Коваленко