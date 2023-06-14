С начала полномасштабного вторжения дельцы совершили 16 экспортных операций в пользу РФ.

Киевское Центральное конструкторское бюро арматуростроения во время полномасштабной войны России против Украины помогало российской государственной компании "Росатом" строить 5 АЭС в разных странах.

Как сообщает Служба безопасности Украины, разоблачена масштабная схема обхода антироссийских санкций, организованная Киевским Центральным конструкторским бюро арматуростроения. Основным заказчиком была российская государственная корпорация "Росатом", которая использует украинскую трубопроводную арматуру для строительства энергоблоков на 5 атомных электростанциях в разных странах мира.

"Это монополист в сфере разработки, серийного изготовления и поставки трубопроводной арматуры для атомных электростанций. До февраля 2022 года компания экспортировала свою продукцию в Россию через собственного дилера в Москве", - говорится в сообщении.

В то же время, киевское бюро продолжило это сотрудничество даже после полномасштабного вторжения, запрета вывоза товаров на таможенную территорию РФ и введения санкций против "Росатома".

"Для этого разработали схему обхода санкционных ограничений. Фиктивными заказчиками украинской продукции в ней выступали подконтрольные зарубежные фирмы. При выезде из Украины товар "переоформляли" на фактических получателей – подконтрольные "Росатому" компании, которые строят АЭС. То есть после пересечения границы он ехал "по новому маршруту". При этом сертификацию трубопроводной арматуры, изготовленной в Киеве, представители "Росатома" осуществляли в режиме онлайн", - сказано в сообщении.

При этом, по оперативным данным, с начала полномасштабного вторжения дельцы совершили 16 экспортных операций в пользу РФ на сумму почти 42 млн гривен.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили гендиректору киевского бюро и двум его подчиненным о подозрении по ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

Также во время обысков у фигурантов изъяты документы, компьютерная техника и средства связи с доказательствами незаконной деятельности.

"Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы", - отмечается в сообщении.

Продолжается расследование, чтобы установить все обстоятельства преступления и привлечь к ответственности других участников сделки.

Война в Украине и "Росатом"

Российская госкорпорация по атомной энергетике "Росатом" причастна к поставкам российской военной промышленности компонентов и технологий, а также сырья для ракетного топлива.

В январе 2023 года стало известно о том, что "Росатом" ввозит в РФ сырье и электронику для российской армии в обход санкций. "Росатом" предлагал поставлять товары российским воинским частям и производителям оружия, находящимся под санкциями.

Среди товаров, которые дочерние компании "Росатома" предложили предоставить российской оборонной промышленности, есть оксид алюминия - важный компонент ракетного топлива. Другие товары включают литий-ионные батареи для танков, систем противоракетной обороны и другого вооружения; технологии 3D-печати; и химические соединения, используемые в авиационной и ракетной технике.

12 июня 2023 года в МИД назвали "циничные" причины, почему ЕС не вводит санкции против "Росатома".

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