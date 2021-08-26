Наиболее убыточными предприятиями стали те, что работают в сфере организации питания.

По результатам первого полугодия 2021 года 25,4% крупных и средних предприятий, зарегистрированных в Украине, работают с убытками.

Об этом сообщила Государственная служба статистики на своем официальном сайте.

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Согласно обнародованным материалам, общий убыток предприятий по результатам первого полугодия составил 76,8 млрд грн.

Наиболее убыточными предприятиями стали те, что работают в сфере временного размещения и организации питания (55,3% от общего количества в данном сегменте рынка), искусства, спорта, развлечений и отдыха (53,3%), транспортной, почтовой и курьерской деятельности (44,8%).

Отмечается, что общая прибыль предприятий в первом полугодии составила 461,7 млрд грн, что на 76% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Потребительская инфляция в Украине: что необходимо знать

По данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в мае в годовом выражении - по сравнению с маем 2020 года - составила 9,5%, ускорившись до 8,4% в апреле.

За январь-май 2021 инфляция составила 6,1%.

Потребительская инфляция в Украине в июне в годовом измерении - по сравнению с июнем 2020 года составила 9,5%, оставшись на уровне показателя в мае.

Национальный банк Украины сохранил учётную ставку на уровне 7,5% годовых после повышения ее до этого уровня в апреле.

Национальный банк Украины ожидает замедления инфляции уже в октябре-декабре 2021 года.

22 июля 2021 года Национальный банк ухудшил прогноз инфляции в Украине с 8% до 9,6% в 2021 году.

Промышленное производство в Украине в июле 2021 года в годовом выражении - к июлю 2020 года - без учета корректировки на эффект календарных дней увеличилось на 0,2%.

Автор: Богдан Слуцкий