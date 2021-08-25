По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство в июле увеличилось на 3,2% без учета сезонной корректировки и на 1,3% - с учетом корректировки.

Промышленное производство в Украине в июле 2021 года в годовом выражении - к июлю 2020 года - без учета корректировки на эффект календарных дней увеличилось на 0,2%.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, с учетом корректировки на эффект календарных дней промпроизводство увеличилось в июле в годовом выражении на 0,9%.

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По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство в июле увеличилось на 3,2% без учета сезонной корректировки и на 1,3% - с учетом корректировки.

В разрезе основных видов деятельности: в добывающей промышленности и разработке карьеров в июле этого года рост производства по сравнению с июлем 2020 года составил 4%, в перерабатывающей промышленности наблюдалось сокращение на уровне 1,8%, в поставках электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха производство увеличилось на 2,2%.

В разрезе основных промышленных групп: производство товаров промежуточного потребления возросло на 9,8%, а по потребительским товарам длительного пользования наблюдался рост на 5,4%.

По инвестиционным товарам наблюдалось сокращение производства на 1,8%, а по потребительским товарам краткосрочного пользования наблюдалось падение - на 15,3%.

Потребительская инфляция в Украине: что необходимо знать

По данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в мае в годовом выражении - по сравнению с маем 2020 года - составила 9,5%, ускорившись до 8,4% в апреле.

За январь-май 2021 инфляция составила 6,1%.

Потребительская инфляция в Украине в июне в годовом измерении - по сравнению с июнем 2020 года составила 9,5%, оставшись на уровне показателя в мае.

Национальный банк Украины сохранил учётную ставку на уровне 7,5% годовых после повышения ее до этого уровня в апреле.

Национальный банк Украины ожидает замедления инфляции уже в октябре-декабре 2021 года.

22 июля 2021 года Национальный банк ухудшил прогноз инфляции в Украине с 8% до 9,6% в 2021 году.

Автор: Богдан Слуцкий