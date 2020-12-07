До 1 января 2022 года отсрочено обязательное применение РРО (ПРРО) для ФОПов, которые являются плательщиками единого налога второй - четвертой групп.

Президент Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке до 2022 года использования кассовых аппаратов плательщиками единого налога.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины о либерализации применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога и отмене механизма компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы примененных штрафных санкций" № 1017-IX, который Верховная Рада приняла 1 декабря 2020 года.

Закон определяет предельные объемы доходов, непревышение которых является одним из условий применения субъектами упрощенной системы налогообложения соответствующих групп плательщиков единого налога, несмотря на установленные законом размеры минимальной заработной платы, что позволит учитывать при реализации соответствующих норм изменения в экономической ситуации.

Кроме того, исключены нормы о применении механизма компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы примененных к субъектам хозяйствования штрафных (финансовых) санкций.

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До 1 января 2022 года отсрочено обязательное применение РРО (ПРРО) для физических лиц - предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога второй - четвертой групп и объем доходов которых в течение календарного года не превышает предельного объема дохода, установленного для первой группы плательщиков единого налога, кроме осуществляющих деятельность в сферах с существенными рисками уклонения от налогообложения.

Документ отменяет штрафные санкции за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанных в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в регистраторах расчетных операций (программных регистраторах расчетных операций).

Также до 1 января 2022 года продлено применение пониженных размеров финансовых санкций за нарушение субъектами хозяйствования отдельных требований закона об использовании РРО (ПРРО) при проведении расчетных операций.

Введение кассовых аппаратов для ФЛП: что этому предшествовало

Внедрение в Украине программных регистраторов расчетных операций (РРО) должно проходить в три этапа. Первый этап стартовал 1 августа, и он предусматривал добровольное установка приложения РРО бизнесом в 2020 году.

Второй этап должен был начаться 1 января 2021 года, когда сфера использования PPO будет расширена на критические, так называемые рискованные, сферы бизнеса. Это касается только текстильных товаров, бывших в употреблении, гостиничного, ресторанного бизнеса, торговли через интернет. Это сферы бизнеса, которые несут наибольшие риски сокрытия операций.

Третий этап с 1 апреля 2021 года предусмотрел внедрение РРО для всех физлиц-предпринимателей второй и третьей группы.

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Автор: Виктория Токарева