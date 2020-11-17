Есть схемы, по которым государство не дополучает миллиарды гривень, удельная их часть - из-за неуплаты налогов.

Премьер Денис Шмыгаль обещает компенсировать зарплаты рабочих тем, чей бизнес не будет работать в карантин выходного дня. Почти 50% украинского бизнеса сегодня работает в тени, то есть сколько и кто получает зарплату, неизвестно. Резюме: если кабмин даже реально выделит деньги, посчитать кому и сколько надо будет - невозможно. Поэтому не будет компенсаций - будут безработные

Об этом говорится в сюжете программы "Гроші".

Десятки тысяч безработных, которые в поисках денег, могут стать обычными аферистами!

Итак, есть схемы, по которым государство не дополучает миллиарды гривень, удельная их часть - из-за неуплаты налогов. По словам председателя профильного комитета Данилы Гетманцева, цена вопроса - 5-6 миллиардов ежемесячно.

"Зайдите в любой магазин на Крещатике и что-то купите, и посмотрите, какой чек вам выдадут. Вам выдадут чек от физического лица предпринимателя (ФЛП). ФЛП имеет объем продаж в год 5-7 миллионов. Весь этот магазин за день имеет такой объем продаж. Это рестораны, интернет-магазины, это ювелирка, это электроника, это аптеки", - резюмировал Гетманцев.

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Автор: УНИАН