Как изменились онлайн-платежи украинцев во время карантина — исследование (инфографика)

Во время карантина украинцы чаще всего оплачивали онлайн кредиты, мобильную связь и пополняли карты. Отрицательную динамику показали отрасли, связанные с путешествиями и развлечениями.

Украинцы во время карантина чаще всего использовали платежные сервисы для онлайн-оплаты кредитов микрофинансовых организаций, мобильной связи и пополнения карт. Такая информация приводится в исследовании финтех-компании EasyPay.

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В ТОП-10 категорий по обороту во время карантина вошли кредитные организации (27%), пополнение карт (26%), мобильная связь (15%), коммунальные платежи (11%), переводы с карты на карту (11%), интернет (5%), интернет и ТВ (1%), бюджетные платежи (1%), кредиты банков (1%) и адресные платежи (1%).

«По сравнению с январем, февралем и первой половиной марта 2020 года, в период с 16 марта по 30 апреля резко возрос оборот в категориях «Бюджетные платежи» — на 123%, «Кредитные организации» — на 39% и «Коммунальные платежи» — на 16%», - сообщается в релизе по результатам исследования.

Если рассматривать все категории, а не только топ-10 самых популярных, по данным исследования, больше всего оборот увеличился в категориях «Денежные переводы» — на 120% (вырос средний чек и количество транзакций) и «Оплата штрафов» — 82%. Это ожидаемо: во время карантина безопаснее проводить такие платежи онлайн, а не в кассе.

Категория «Недвижимость», наоборот, упала на 100%. Также предсказуемо отрицательную динамику показали отрасли, которые связаны с путешествиями и развлечениями: категория «Транспортные билеты» снизилась на 90%, «Онлайн-купоны» — на 72%. Неожиданное падение показала категория “Благотворительность” (-57%) — уменьшились и оборот, и средняя сумма, которую перечисляют на добрые дела.

Что касается оборотов, то средний чек активнее вырос у офлайн-платежей: позитивная динамика отмечается в 23 категориях оплат через терминалы против 16 категорий онлайн-оплат.

Для оплат через терминалы больше всего средний чек увеличился в категории «Страхование» (на 101%). Для онлайн-оплат — в категориях «Страхование» (на 75%), «Денежные переводы» (на 53%) и «Онлайн-купоны» (40%).

В некоторых категориях средний чек вырос на фоне снижения общего количества транзакций. Например, в категории «Здравоохранение» число онлайн-транзакций уменьшилось на 43%, но средний чек вырос с 270 грн до 379 грн.

«Ожидаемо упали все категории, связанные с туризмом и путешествиями. Категории, связанные с онлайн-торговлей, здравоохранением и страхованием, наоборот, растут. Интересно, что после введения карантина коммунальные услуги стали оплачивать на 48% чаще», - приводятся в релизе слова СEO компании EasyPay Алексея Авраменко.

Справка УНИАН. Компания EasyPay управляет крупнейшей в Украине сетью платежных терминалов. По состоянию на начало 2020 года количество активных точек составляет более 14 тыс., а количество доступных сервисов превышает 3,5 тыс. За год количество терминалов возросло более чем на 2 тыс. Компания решает проблему приема платежей в наличной и безналичной форме для банков, интернет-магазинов, страховых компаний и др.

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