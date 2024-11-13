Продать доллар можно в среднем по курсу 41,20 грн, евро - 44,00 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 13 ноября, вырос на 5 копеек и в среднем составляет 41,70 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,20 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 15 копеек и составляет 44,60 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,00 грн за евро.

Какой сегодня курс доллара в Киеве

В валютных обменниках столицы Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,75 грн/доллар, что на 5 копеек превышает вчерашний показатель, а продать доллар можно за 41,70 грн. Курс покупки наличного евро в обменниках снизился на 15 копеек - до 44,55 грн/евро, курс продажи - 44,35 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро среды, 13 ноября, составляет 87 645,83 долл. В гривне ее цена сегодня составила 3 627 065,39 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 13 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,38 грн/долл. Таким образом, гривна ослабилась на 8 копеек, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс евро от Национального банка на среду установлен на уровне 43,94 гривен за один евро, то есть гривна выросла на 5 копеек.

По прогнозу финансового аналитика Алексея Козырева, на этой неделе курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах от 40,90 до 41,80 гривны, а в обменниках - от 41,00 до 41,75 гривны. Наличный евро в банках будет находиться в пределах от 43,80 до 45,35 гривны, а в обменниках - от 43,90 до 45,25 грн.

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