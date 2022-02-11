Курс гривны к евро установлен на уровне 31,98 грн/евро.

Национальный банк Украины на понедельник, 14 февраля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,03 грн/долл., то есть гривня ослабла на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 31,98 грн/евро. Таким образом, гривня ослабла на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 28,02/28,04 грн/долл., к евро - на уровне 31,92/31,94 грн/евро.

Курс 11 февраля:

Национальный банк Украины на пятницу, 11 февраля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,88 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Прогноз на февраль:

Финансовые аналитики прогнозируют колебание курса гривни до 29 грн/долл. Последний раз курс доллара поднимался до отметки 30 в 2015 году. 26 февраля 2015 года доллар стоил 30,01 грн.