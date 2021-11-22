До конца текущего месяца доллар в Украине может подешеветь до отметки в 26,35 грн/$ либо же подорожать сразу на 35 копеек - до 26,8 грн/$.
Такой прогноз озвучили эксперты в комментарии сайту "Обозреватель".
По словам аналитика RoboForex Андрея Гойлова, в последнюю неделю ноября американская валюта подешевеет до 26,35 грн.
В свою очередь аналитик "Альпари" Вадим Иосуб говорит, что до конца месяца курс вырастет до 26,8 грн/$.
Аналитик TeleTrade Сергей Родлер утверждает, что валютный рынок в ближайшее время будет стабильным.
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"Укреплению "американца" способствует и ухудшение эпидемиологической обстановки в Европе, где вновь стали задумываться о введении новых ограничений, что определенно должно будет негативно сказаться на восстановлении экономики", - прогнозирует он.
Курс валют на 22 ноября
Национальный банк Украины на понедельник, 22 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,57 грн/долл., то есть гривня ослабла на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
Официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 29,98 грн/евро, то есть гривня ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.