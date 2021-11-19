Ситуация усугубляется кризисом в энергетическом секторе.

Курс гривни в ближайшее время может ослабнуть до 26,6 грн/долл., прогнозирует руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

По его словам, ситуация на границах заставляет нервничать западных инвесторов.

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"Стоимость украинских еврооблигаций падает, отражая растущие для нерезидентов риски. По данным НБУ, за последние пять дней, нерезиденты продали гривневых ОВГЗ на сумму 1,86 млрд грн, что также угрожает стабильности гривни", - сказано в комментарии эксперта, переданном УНИАН.

Ситуация усугубляется кризисом в энергетическом секторе. Нехватка угля на ТЭС, а также низкие запасы газа грозят острым дефицитом электроэнергии в пиковые периоды и неизбежными веерными отключениями.

Шевчишин отметил, что, кроме того, накануне Кременчугский НПЗ приостановил производство из-за поломки оборудования, что грозит необходимостью дополнительного импорта топлива большого объема.

"Таким образом, на валютном рынке появляются активные покупатели. К тенденции подключаются спекулянты, в то время как продавцы валюты тянут котировки вверх или придерживают валюту. НБУ, который накануне не сдерживал ослабление гривни, лишь добавляет покупателям сил. В ближайшее время, под действием негативных факторов, гривня может ослабить позиции до отметки 26,6 гривен за доллар", - резюмировал аналитик.

Курс на 19 ноября:

Национальный банк Украины на пятницу, 19 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,44 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

В столичных обменниках курс гривни к доллару на утро пятницы, 19 ноября, ослаб на 3 копейки – до 26,63 грн/долл.

Автор: Екатерина Жирий