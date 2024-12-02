Смелянский отметил, что почта не выдает 1 тысячу гривен наличными.

С 4 декабря через "Укрпочту" 1000 гривен зимней еПоддержки получат те люди, которые обычно получают пенсии и субсидии через "Укрпочту".

Механизм максимально простой, но стоит понимать, что почта не выдает эту тысячу гривен наличными. Детали в эфире телемарафона рассказал генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

"Не надо писать никакие заявления, не надо никуда приходить. У каждого из этих людей есть свой день. То есть, не надо за один день всем приходить, создавать очереди. Как и обычно, если к дому приходила почтальон и приносила пенсию, точно так вы можете подождать почтальона в свой день. Она придет, вы решите, именно как вы будете тратить эту тысячу гривен - или на коммунальные платежи, или на продукты, или на лекарства, или на какие-то другие товары украинского производства. И "Укрпочта" сможет вам их доставить. Поэтому, максимально простой и удобный процесс для людей", - акцентировал Смелянский.

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Безусловно, особенно внимание людям, которые живут на линии фронта, потому что там часто "Укрпочта" единственная компания, где можно получить и главное потратить эти средства.

"Поэтому начинаем именно там", - добавил он.

По его словам, эти средства можно использовать в течение трех месяцев - декабрь, январь, февраль. В целом, в "Укрпочты" чуть больше 2 миллионов пенсионеров и получателей субсидий, то есть, эти именно люди точно также смогут получить зимнюю поддержку.

"Где-то 2 млн 100 - 2 млн 200 тысяч жителей Украины смогут получить уже с 4 декабря", - отметил Смелянский.

Также, отвечая на уточняющий вопрос, может ли обратиться в "Укрпочту" для получения зимней поддержки человек, у которого нет "Дії", он ответил: "Согласно текущим правилам, пока нет".

"Согласно текущим правилам, через "Укрпочту" могут получать люди старше 60 лет, инвалиды 1 и 2 категории, которые получают пенсии и субсидии через "Укрпочту". Если вы получаете эти пенсии и субсидии через банк, вы старше 65 лет, то можете обратиться в свой банк и они должны вам помочь. Другое дело, что люди могут потратить эту тысячу гривен, если они уже получили на карточку, через "Укрпочту" на украинские товары", - пояснил Смелянский.

Генеральный директор "Укрпочты" обратил внимание, что наличными средства зимней поддержки отделения не выплачивают.

"Я хочу, чтобы все понимали, "Укрпочта" не выдает тысячу гривен наличными. Это условные тысячу гривен, которые начислены этим 2 млн украинцев и они их должны потратить на тот перечень услуг, который определен правительством. А именно, коммунальные платежи, лекарства, продукты, моющие средства, товары украинского производства в отделениях "Укрпочты", - акцентировал он.

Смелянский добавил, что был определен тот перечень товаров исключительно украинского производства, на которые можно будет потратить эти средства. Мы их запрограммировали через наши терминалы, для того, чтобы был контроль. И, таким образом, люди которые получат эту тысячу гривен, смогут ее потратить", - резюмировал он.

"Зимняя еПоддержка" - что известно

Как сообщал УНИАН, с начала суток 1 декабря для украинцев стала доступна услуга подачи заявок на получение 1000 гривен в рамках программы "Зимняя еПоддержка".

Заместитель министра экономики Надежда Бегун напомнила, что перед подачей заявки необходимо обновить приложение "Дія", чтобы появилась "Зимняя еПоддержка" для получения 1000 гривен.

Заказать выплату можно до конца зимы, а использовать - до конца 2025 года.

С 4 декабря через "Укрпочту" 1000 гривен зимней еПоддержки получат те люди, которые обычно получают пенсии и субсидии через "Укрпочту". Механизм максимально простой, но стоит понимать, что почта не выдает эту тысячу гривен наличными.

В конце октября президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров ввести новую программу, согласно которой каждый украинец получит 1000 гривен. Деньги можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, билетов "Укрзалізниці", украинских лекарственных средств, книг и культурных услуг, а также на донаты ВСУ.

С 1 декабря в приложении Дія начала действовать "Зимняя еПоддержка", стать участниками программы могут все украинцы, которые находятся на территории страны.

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