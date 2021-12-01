Кабинет министров Украины ко второму чтению проекта государственного бюджета на 2022 год увеличил расходы на 55,5 млрд грн – до 1,521 трлн грн.
"Расходы и предоставление кредитов увеличены в законопроекте ко второму чтению в сравнении с первым чтением на 55,526 млрд грн и составили 1,521 трлн грн, в том числе расходы общего фонда – 1,351 трлн грн и расходы специального фонда – 170 млрд грн", - сказано в пояснительной записке к обновленному документу.
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Объем платежей по обслуживанию государственного долга на 2022 год уменьшен на 1,430 млрд грн, в частности, за счет уменьшения объема платежей по обслуживанию государственного внутреннего долга.
Отмечается, что для решения проблем как социального, так и экономического характера, предусмотрено увеличение расходов государственного бюджета, в частности, на меры социальной поддержки в связи с противоэпидемическими ограничениями – на 3 млрд грн, повышение заработной платы медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения – 2,05 млрд грн, цифровизация – 1,86 млрд грн.
Кроме этого, среди самых больших повышений запланировано увеличить расходы на обновление подвижного состава и модернизацию железнодорожной инфраструктуры для развития пассажирских перевозок на 4,3 млрд грн, пополнение уставного капитала акционерного общества "Украинские национальные авиалинии" – 1 млрд грн, финансовое обеспечение мероприятий по развитию аэропортной инфраструктуры – 3,4 млрд грн, финансирование Общегосударственной целевой социальной программы "Питьевая вода Украины" на 2022 – 2026 годы" – 1 млрд грн.
Госбюджет на 2022 год:
- Верховная Рада 2 ноября 2021 года приняла в первом чтении законопроект "О Государственном бюджете Украины на 2022 год".
- Согласно принятому документу, доходы госбюджета были предусмотрены на уровне 1,267 трлн грн, расходы - 1,442 трлн грн. Дефицит бюджета - 3,5% валового внутреннего продукта (ВВП), что составляет 188 млрд грн.
- Рост экономики ожидается на уровне 3,8%. На обслуживание госдолга заложено 181,4 млрд грн, погашение - 393,3 млрд грн. Среднемесячная зарплата составит 15 тыс. 300 грн. Потребительская инфляция достигнет 6,2%. Среднегодовой курс заложен на уровне 28,6 грн за доллар.
- 1 декабря 2021 года Кабинет министров Украины увеличил доходную часть государственного бюджета на 2022 год в редакции законопроекта №6000 ко второму чтению на 55 млрд грн - до 1,322 трлн грн.