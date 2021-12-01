Объем платежей по обслуживанию государственного долга на 2022 год уменьшен на 1,430 млрд грн.

Кабинет министров Украины ко второму чтению проекта государственного бюджета на 2022 год увеличил расходы на 55,5 млрд грн – до 1,521 трлн грн.

"Расходы и предоставление кредитов увеличены в законопроекте ко второму чтению в сравнении с первым чтением на 55,526 млрд грн и составили 1,521 трлн грн, в том числе расходы общего фонда – 1,351 трлн грн и расходы специального фонда – 170 млрд грн", - сказано в пояснительной записке к обновленному документу.

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Объем платежей по обслуживанию государственного долга на 2022 год уменьшен на 1,430 млрд грн, в частности, за счет уменьшения объема платежей по обслуживанию государственного внутреннего долга.

Отмечается, что для решения проблем как социального, так и экономического характера, предусмотрено увеличение расходов государственного бюджета, в частности, на меры социальной поддержки в связи с противоэпидемическими ограничениями – на 3 млрд грн, повышение заработной платы медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения – 2,05 млрд грн, цифровизация – 1,86 млрд грн.

Кроме этого, среди самых больших повышений запланировано увеличить расходы на обновление подвижного состава и модернизацию железнодорожной инфраструктуры для развития пассажирских перевозок на 4,3 млрд грн, пополнение уставного капитала акционерного общества "Украинские национальные авиалинии" – 1 млрд грн, финансовое обеспечение мероприятий по развитию аэропортной инфраструктуры – 3,4 млрд грн, финансирование Общегосударственной целевой социальной программы "Питьевая вода Украины" на 2022 – 2026 годы" – 1 млрд грн.

Госбюджет на 2022 год:

Верховная Рада 2 ноября 2021 года приняла в первом чтении законопроект "О Государственном бюджете Украины на 2022 год".

Согласно принятому документу, доходы госбюджета были предусмотрены на уровне 1,267 трлн грн, расходы - 1,442 трлн грн. Дефицит бюджета - 3,5% валового внутреннего продукта (ВВП), что составляет 188 млрд грн.

Рост экономики ожидается на уровне 3,8%. На обслуживание госдолга заложено 181,4 млрд грн, погашение - 393,3 млрд грн. Среднемесячная зарплата составит 15 тыс. 300 грн. Потребительская инфляция достигнет 6,2%. Среднегодовой курс заложен на уровне 28,6 грн за доллар.

1 декабря 2021 года Кабинет министров Украины увеличил доходную часть государственного бюджета на 2022 год в редакции законопроекта №6000 ко второму чтению на 55 млрд грн - до 1,322 трлн грн.

Автор: Екатерина Жирий