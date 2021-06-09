По словам премьер-министра, этот процесс будет происходить прозрачно и открыто, поскольку важно сформировать доверие к новому органу.

Кабинет министров путем делегирования в конкурсную комиссию своих представителей дает старт процедуре отбора руководителя Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"Сегодня мы делегировали в конкурсную комиссию по избранию директора БЭБ трех представителей Кабинета министров. Первого вице-премьер-министра Украины - министра экономики Алексея Любченко, министра финансов Сергея Марченко и министра инфраструктуры Александра Кубракова", - отметил Шмыгаль

По его словам, это позволяет полноценно начать процедуру отбора руководителя.

Читайте такжеКабмин создал Бюро экономической безопасности«Процесс этот будет происходить прозрачно и открыто, поскольку нам важно сформировать доверие к новому органу», - подчеркнул Шмыгаль.

Создание Бюро экономической безопасности в Украине: детали

Кабинет министров 12 мая 2021 года принял проект постановления о создании Бюро экономической безопасности, которое будет осуществлять мероприятия по предотвращению, выявлению, пресечению, расследованию и раскрытию преступлений в сфере формирования и использования финансовых ресурсов государства.

Верховная Рада 28 января 2021 года приняла закон о создании Бюро экономической безопасности.

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Автор: Богдан Слуцкий