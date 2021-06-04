Доцент университета Государственной фискальной службы Украины, кандидат юридических наук Андрей Гмырин считает, что нечетко выписанные полномочия нового органа - Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) - и путаница с его подчинением создают немалые риски для развития бизнеса.

Об этом ученый написал в своем новом блоге на информационном портале Лига.

Андрей Гмырин напоминает, что 28 января 2021 Верховная Рада приняла законопроект №3087-д о создании Бюро экономической безопасности Украины. Новый орган будет анализировать и выявлять угрозы для экономической безопасности государства, а также расследовать экономические и финансовые преступления. В ГФС обещают, что он начнет работать с сентября текущего года.

Документ прошел все стадии утверждения, а 12 и 31 мая Кабмин принял постановления, которые корректируют подчинение БЭБ органам исполнительной власти. Первое позволяло координировать работу нового органа исключительно министру финансов, второе возвращало эти полномочия непосредственно всему Кабмину. Андрей Гмырин анализирует оба эти решения.

Первый пункт постановления №510 от 12 мая говорил о создании БЭБ как центрального органа исполнительной власти, "деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины". Однако внимание эксперта привлек следующий абзац документа. А именно: "Внести в схемы направления и координации деятельности центральных органов исполнительной власти Кабинетом Министров Украины через соответствующих членов Кабинета Министров Украины, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 10 сентября 2014 года №442 "Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти" следующие изменения:

1) раздел II дополнить абзацем следующего содержания: "Бюро экономической безопасности Украины";

2) пункт 12 раздела III дополнить абзацем следующего содержания: "Бюро экономической безопасности Украины".

По словам Андрея Гмырина, если ознакомимся с постановлением, к которому отсылает правительственный документ, можно увидеть, что БЭБ должно было непосредственно подчиняться Министерству финансов. Это было вполне логично, считает автор, ведь среди основных задач Бюро есть и анализ экономических процессов и рисков.

Однако, по мнению эксперта, несовершенно сформулированные полномочия БЭБ, размытость законодательной базы, на которую должен опираться новый орган, могли превратить его в инструмент давления на бизнес в руках чиновников. Достаточно, например, было бы инициировать уголовное производство по ст. 222 УК Украины "мошенничество с НДС".

Андрей Гмырин говорит, что эта статья является ответом государства на коррупционные возможности этого налога, но ее юридическое основание не выдерживает никакой критики. В частности, преамбула статьи определяет "мошенничество с НДС" как "хищение или незаконное завладение бюджетными средствами путем получения бюджетного возмещения ..." По словам кандидата юридических наук, подобная трактовка делает статью непригодной к применению. Ведь бюджетные возмещения не являются бюджетными средствами в прямом смысле. Поэтому и об их хищения здесь нельзя говорить.

Эксперт объясняет: до внедрения системы электронного администрирования плательщик или регулярно платил НДС в бюджет, или подавал заявку на возврат средств из бюджета по результатам своей деятельности. Сегодня процесс налоговых отчетов и выплат более автоматизирован. На своем счету в казначействе плательщик проводит учет средств, необходимых для выписки налоговой накладной. Эти деньги являются средствами плательщиков, а не госбюджета. Кроме того, бюджетное возмещение осуществляется в случае подтверждения его правомерности - и не иначе. Такое подтверждение осуществляет администратор НДС - Государственная налоговая служба. Поэтому, в случае открытия очередного производства по статье 2222 УК к пособникам вероятного преступления однозначно следует относить и ДПС.

По мнению Андрея Гмырина, именно в этих коллизиях был заложен главный риск функционирования БЭБ под эгидой Минфина. Фактически в структуре министерства появился бы силовой орган с достаточно размытой и противоречивой законодательной базой, определяющей его следственные и оперативные возможности. Вместе с тем он имел бы широкий круг юридических полномочий и мог осуществлять беспрецедентное давление на бизнес, считает эксперт.

Но уже 31 мая Кабмин издал новое постановление № 547 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины", которым отменил свое предыдущее решение о передаче координации деятельности БЭБ Министерству финансов. То есть эти полномочия вернулись непосредственно Кабмину.

Андрей Гмырин отмечает, что сама путаница с подчинением БЭБ не делает чести исполнительной власти и ставит под сомнение будущую эффективность органа, который только создается. По словам эксперта, проблемы вокруг создания и функционирования Бюро экономической безопасности не исчерпываются неразберихой с его подчинением и координацией. Например, законодательство не содержит четко выписанных правил взаимодействия БЭБ с другими государственными органами. Его детективам гарантирован полный доступ ко всем государственным информационно-аналитических баз. Но о порядке этого доступа сотрудники Бюро будут отдельно договариваться с распорядителями информации.

"В свое время мы с коллегами неоднократно предлагали создать единый орган, который бы занимался не только борьбой с теневыми схемами, уклонением от уплаты налогов, а и воплощал налоговую и таможенную политику, анализировал ситуацию в этих сферах и предлагал оптимальные решения. Этот орган мог бы объединить Налоговую и Таможенную службы, Службу финансового мониторинга, Службу финансового аудита и Службу финансовых расследований, имел бы единую информационно-аналитическую систему. Однако парламент и правительство создали БЭБ. Что ж, дождемся осени, когда новый орган заработает, а мы сможем оценить его эффективность. В то же время посмотрим, оправдаются наши опасения относительно указанных рисков", - пишет в своем блоге Андрей Гмырин.

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Автор: Иван Бойко