Курс гривни к евро укрепился до 32,71 грн/евро.

Национальный банк Украины на вторник, 15 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,00 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 32,71 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс валют

Нацбанк на 14 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США - 2699,57 (14 июня - 2704,04);

100 EUR - 3370,53 (14 июня - 3279,05).

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов котировки гривни к доллару установились на уровне 26,92/26,94 грн/долл., к евро – на уровне 32,62/32,65 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на понедельник, 14 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,04 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий