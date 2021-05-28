Курс гривни к евро укрепился до 33,39 грн/евро.

Национальный банк Украины на понедельник, 31 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,50 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 33,39 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 18 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс валют

Нацбанк на 31 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США - 2750,04 (28 мая - 2752,6);

100 EUR - 3338,96 (28 мая - 3356,93).

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,49/27,51 грн/долл., к евро – на уровне 33,42/33,44 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на пятницу, 28 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,53 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий