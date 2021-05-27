Курс гривни к евро укрепился до 33,57 грн/евро.

Национальный банк Украины на пятницу, 28 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,53 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 33,57 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс валют

Нацбанк на 28 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США - 2752,6 (27 мая - 2754,61);

100 EUR - 3365,93 (27 мая - 3367,65).

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 27,50/27,52 грн/долл., к евро – на уровне 33,54/33,56 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на четверг, 27 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,55 грн/долл., то есть гривня ослабла на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий