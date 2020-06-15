Из-за внедрения второго уровня пенсионной системы украинский бизнес будет вынужден бежать за границу - экономист

Это будет дополнительный налог, который будет уменьшать рентабельность бизнеса, пояснил эксперт.

Украинский бизнес и экономисты предупреждают о высоких рисках несвоевременного введения накопительного пенсионного обеспечения, так называемого второго уровня пенсионной системы.

По подсчетам, согласно предложенному законопроекту дополнительная нагрузка на предприятия и работников составит более 100 миллиардов гривень в год, что в условиях текущего кризиса ставит компании на грань выживания.

Так, по словам экономиста и управляющего партнера консалтинговой компании Юрия Нетесаного, "это отрицательно повлияет на финансовую составляющую компаний. То есть это будет дополнительный, скажем, налог, который будет уменьшать рентабельность бизнеса. Соответственно, его лучше бы было направить на инвестирование, на развитие в будущем".

По словам эксперта, украинский бизнес будет вынужден регистрироваться за рубежом, где условия ведения бизнеса мягче.

"Учитывая общую мировую практику помощи бизнесу из европейских стран в Соединенные Штаты Америки и Японии, я уверен, что часть украинских компаний будет рассматривать возможность, скажем, изменения своей юрисдикции на другие какие-то более лояльные страны к бизнесу, которые помогают бизнесу переживать нелегкие времена", – сообщил Нетесаный.

Ранее публично не поддержал введение системы министр экономики Украины Игорь Петрашко, а председатель Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили назвал инициативу "катастрофой".

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