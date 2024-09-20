Из-за повышения грузовых тарифов, которое инициирует Укрзализныця, вырастет стоимость строительных материалов, которые необходимы для восстановления страны. Об этом заявил резидент Всеукраинского союза производителей стройматериалов Константин Салий на пресс-конференции, посвященной тарифной политике УЗ.

"Мы часто слышим запросы от журналистов и людей, будут ли строительные материалы во время восстановления со скидкой, поддержит ли отрасль украинцев. Я хочу сказать: после таких "дружественных" шагов, которые делает Укрзализныця, никаких скидок нельзя ожидать. Потому что даже бетонные системы и другие изделия, их производство стартует с карьера. Мы сейчас уже дошли до того, что когда наши производители делают оборонительные сооружения, то часто принимается решение доставки необходимых материалов автомобильным транспортом. Потому что никто не знает, вовремя ли подаст Укрзализныця на этот заказ вагоны, и что будет с тарифами", - пояснил Салий.

Он также подчеркнул, что строительная отрасль уже работает с убытками. И если эта ситуация продолжится, то Укрзализныця может столкнуться с тем, что кроме пассажирских перевозок или военных грузов ей будет нечего перевозить.

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"Мы считаем, что руководство Укрзализныци должно вернуться к практике публичного общения с лидерами отрасли. Мы знаем, как живет наша отрасль, на что она способна, и какие тарифы может предложить. Руководство Укрзализныци должно иметь государственный подход и беречь потребителя. Потому что нет потребителя - нет их высоких зарплат. Поэтому хватит прикрываться войной: руководство Укрзализныци не на фронте. Оно в более безопасных местах, и может собирать нас для консультаций", - подчеркнул Салий.

Он также отметил, что заявления руководства УЗ о том, что в результате повышения тарифы почти не изменятся, не являются правдой, и по цепочке стоимость товаров вырастет существенно.

"Поэтому на данный момент мы считаем, что если руководство государства является патриотически настроенным к народу, хочет сохранить государство и остатки экономики, то тарифная политика должна измениться. Многие предприятия на захваченных территориях, многие предприятия получили ракетные и артиллерийские удары, потеряли сырьевую базу и имеют очень затрудненное снабжение из-за близости к линии боевого соприкосновения. Я понимаю, что работникам Укрзализныци хочется получить хорошие зарплаты. Но нельзя влезать в карманы не только нам, производителям, но и рядовому украинцу. Потому что мы не можем работать в абсолютный убыток", - подчеркнул Салий.

Он отметил: генерация денег и товаров, от перевозок которых Укрзализныця может получить деньги, сокращается. И если добытчики полезных ископаемых, основная доля которых пойдет на восстановление Украины, будут терпеть банкротство и закрывать свои заводы, на наш рынок придут с высокими ценами производители из других стран.

"Поэтому, если государственное руководство, новый руководитель министерства обратит внимание на действия своих подчиненных или касающихся курирования структур, то могут предоставить хорошие уступки производителям", - резюмировал Салий.

Напомним, руководитель Укрзализныци Евгений Лященко заявил, что компания ожидает убыток в конце года, и инициировал пересмотр тарифов на грузовые перевозки. В то же время, первое полугодие компания закончила с прибылью в почти 3 млрд грн.