Из-за наводнений на Западной Украине могут быть задержки с доставкой писем и пенсий – Укрпочта

Интенсивные осадки в течение 22-23 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях.

Национальный оператор почтовой связи «Укрпошта» предупреждает о возможной задержке доставки писем и пенсий в пострадавшие от паводков районы западных областей.

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский в социальной сети Facebook.

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«Мы делаем все, чтобы вовремя доставить ваши письма, посылки и, конечно, пенсии, при этом не ставя под угрозу жизни наших сотрудников. Сегодня и в ближайшие дни, в связи с наводнением, возможны задержки с доставкой в отдельные районы Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и, если уровень воды повысится, Львовской области. Там часто, к сожалению, просто нет дорог, по которым их можно доставить», - отметил Смелянский.

«Мы делаем все необходимое, чтобы, как только будет такая возможность, возобновить стандартную работу, что, конечно, непросто, в условиях коронавируса и наводнения одновременно. Мы также обеспечиваем сотрудников спецодеждой, чтобы они могли оказывать вам услуги там, где это только возможно, уже сегодня», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, поданным ГСЧС, на Ивано-Франковщине в результате интенсивных осадков и поднятия грунтовых вод подтоплено более 5 тыс. жилых домов, разрушено 125 км автодорог и 29 мостов.

Интенсивные осадки в течение 22-23 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях.

Завтра, 25 июня, состоится внеочередное заседание Кабинета министров, на котором будет рассмотрен вопрос ликвидации последствий стихийного бедствия в западных областях Украины.

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