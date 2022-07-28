В ближайший месяц-два средняя цена на подержанные автомобили будет балансировать на уровне $6000-7000.

Подержанные автомобили в Украине с января по апрель этого года подешевели на 27% - до $5100 в среднем за авто. Украинцы по максимуму воспользовались льготами на импорт автомобилей и цены на машины упали на четверть.

Об этом пишет Forbes.

Первое серьезное снижение цен (на 19% до $5700) произошло сразу после полномасштабного вторжения РФ. Тогда многие продавцы начали снижать цены, чтобы выйти в кэш, объясняет сооснователь и глава "Института исследований авторынка" Станислав Бучацкий.

Второй толчок к снижению произошел в апреле, когда в Украину начали ввозить автомобили без уплаты пошлин. Исторический минимум средней цены достигли в конце апреля — $5100 (или на 26% меньше, чем в начале 2022 года). После того как все чаще политики начали говорить о необходимости отмены льгот на импорт машин, цены начали вновь расти, говорит Станислав Бучацкий.

На 27 июня средняя цена на подержанную машину составляла уже $6500. Сейчас на рынке подержанных автомобилей предложение превышает спрос, рассказывает руководитель "Ассоциации дилеров автомобилей с пробегом Тарас Коваленко. Сказался как импорт беспошлинных машин, так и растущая потребность многих украинцев в деньгах, поясняет он. "Сбережения уменьшаются, зарплаты уменьшаются, а потребности остаются. Поэтому многие из украинцев вынужден продавать свои автомобили", — объясняет он.

В ближайший месяц-два средняя цена на подержанные автомобили будет балансировать на уровне $6000-7000, прогнозирует Станислав Бучацкий. Многие продавцы будут вынуждены снижать долларовые цены, потому что из-за девальвации гривны машины становятся менее доступными для украинцев, объясняет он.

С другой стороны, из-за отмены пошлин и необходимости уплаты акцизов, которые установлены в евро, машины должны дорожать, говорит Станислав Бучацкий. Из-за отмены таможенных льгот импорт подержанных машин падает. "На рынке может вновь появиться дефицит машин, который будет сдерживать падение цен", — считает руководитель Института исследований авторынка.

Шансов на то, что парламент возобновит беспошлинный импорт автомобилей практически нет.

Как известно, Верховная Рада 21 июня 2022 года приняла закон, который восстанавливает налогообложение импортных товаров, а также растаможку автомобилей.

Верховная Рада с 1 июля 2022 года возобновила налогообложение импортных товаров, что является важной предпосылкой для отмены критического импорта в Украине.

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