Владелец суперкара сэкономил на пошлине и налогах 71,3 тысячи долларов.

Самым дорогим автомобилем, ввезенным в Украину за время действия режима льготного растаможивания стал Ferrari за 221,4 тыс. долл.

Об этом заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики сообщил Ярослав Железняк в Telegram-канале.

"Там в Сети пишут, что самым дорогим авто, которое завезли с льготой, стал "кубик" Mercedes G-class за 220 тыс. долл. Нет, это не так. Самой дорогой машиной стала Ferrari Roma 2020 года за 221,4 тыс. долл.", - написал Железняк.

По его словам, сумма предоставленной от государства таможенной и налоговой льготы на растамаживание владельцу суперкара составила 71,3 тыс. долл.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля в Украине вступил в силу закон о льготном импорте в период войны. Документ упрощал процедуру растамаживания и полностью освобождал от налогообложения операции по импорту транспортных средств гражданами и субъектами упрощенной системы налогообложения.

21 июня Верховная Рада приняла закон, восстанавливающий налогообложение импортных товаров, а также растамаживание автомобилей с 1 июля.

1 июля Железняк заявил, что за период действия льготной растаможки автомобилей в Украину ввезли 236 тыс. 792 автомобиля, сумма льгот составила 26,1 млрд грн.н.