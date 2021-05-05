Сейчас вакцина - крупнейший источник доходов компании Pfizer. В 2021 году они должны принести более трети всех доходов компании.

Американская фармацевтическая компания Pfizer ожидает, что вакцины от коронавируса, которые она производит совместно с немецкой фирмой BioNTech, будут иметь «долгий спрос». В 2021 году они должны принести более трети всех доходов Pfizer.

Это следует из квартального отчета компании, пишет Громадське.

Свои прогнозы Pfizer основывает на нынешних показателях продаж вакцины и потенциальных договоренностях с правительствами.

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В частности, за первый квартал 2021 года компания продала вакцин на 3,5 миллиарда долларов; она также уже имеет контракты на поставку 1,6 миллиарда доз вакцин до конца года — их выполнение принесет 26 миллиардов долларов.

Кроме того, в ближайшие месяцы Pfizer рассчитывает заключить еще несколько контрактов на поставку вакцин на этот и 2022 год. Этому может способствовать полное одобрение вакцины для детей в возрасте от 16 лет и в будущем — для детей 12-15 лет.

«С учетом этого считаем, что длительный спрос на вакцины от COVID-19 — подобный вакцин против гриппа — является вероятным результатом», — говорится в отчете.

В ближайших планах Pfizer — представить первые результаты исследования безопасности вакцины на детях в возрасте 2-11 лет (до сентября 2021 года), а также эффективности третьей (бустерной) дозы для поддержания иммунитета. В 2022 году компания планирует предварительно произвести 3 миллиарда доз вакцины.

Справка УНИАН. Pfizer и BioNTech совместно производят вакцину против коронавируса. Это мРНК-вакцина, которая состоит из двух доз. Как расходы, так и прибыли от продажи препарата американская и немецкая компании делят поровну.

В то время как Pfizer и еще одна американская компания Moderna сами устанавливают цену на вакцину (а следовательно, и зарабатывают на ней), некоторые другие производители, такие как AstraZeneca и Johnson & Johnson, обязались продавать вакцины по себестоимости до завершения пандемии.

В Украину 16 апреля завезли 117 тысяч доз вакцины Pfizer / BioNTech. Ее мы получили в рамках Глобального механизма по распределению вакцин от COVID-19 (COVAX). Пока ею будут прививать людей в домах преклонного возраста, работников этих заведений и правоохранителей.

К концу года должны появиться 20 миллионов доз вакцины Pfizer / BioNTech. Первую партию в 500 тысяч доз Украина получит в мае-июне; в июле-сентябре должны доставить еще 4,5 миллиона доз, а остальные 15 миллионов — в четвертом квартале 2021 года.

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Автор: Виктория Гордиенко