ВВП России может сократиться на 1,5% в этом году и более чем на 2,5% к концу 2023 года, выяснили эксперты.

В 2022 году инфляция в России из-за агрессии против Украины может превысить 20%.

Об этом говорится в исследовании британского Национального института экономических и социальных исследований.

"Расходы от санкций для России частично компенсируются повышением цен на экспорт газа и нефти, но чистое влияние на экономику будет негативным, поскольку ожидается, что российский ВВП сократится на 1,5% в этом году и более чем на 2,5% к концу 2023 года. Ожидается, что в этом году инфляция в России превысит 20%", - прогнозируют эксперты.

Напомним, 24 февраля Россия ворвалась в Украину, агрессор начал бомбить военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты. Украинскую территорию также бомбили с белорусской территории.

Ряд стран мира решили наказать российские власти за новую агрессию против Украины - ввели свежие санкции. В частности, Евросоюз решил, что с 12 марта семь российских банков - "Банк России", "ВТБ", "Совкомбанк", "Открытие", "Промсвязьбанк", "Новикомбанк" и ВЭБ.РФ" - должны быть отключены от международной финансовой системы SWIFT.

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